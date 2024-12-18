В заснеженном лесу под Златоустом нашли туриста в носках

В южноуральском нацпарке увеличилось число неадекватных туристов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», до Нового года остается еще две недели, а кто-то уже вовсю празднует. Чем еще можно объяснить то, что одного из туристов обнаружили в районе Откликного гребня в совсем «нетуристическом» состоянии?

«О гражданине, который, надев на руки носки, бродил по лесу без направления, дежурным приюта «Гремучий ключ» сообщили вернувшиеся с тропы посетители», – рассказали сотрудники парка.

Позже госинспектор учреждения нашел на тропе целую компанию – идти дальше четверым туристам мешал критический объем алкоголя в организме. Двух горе-путешественников пришлось доставить в Центральную усадьбу.

«Даже если поход на Таганай для вас исключительное событие, отмечать его таким образом точно не стоит. Самым частым финалом в этом случае обычно становится обморожение. Но все может закончиться и куда печальнее», – предупреждают в национальном парке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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