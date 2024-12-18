«ММК-Индустриальный парк» встречает новый год с долей коммерциализации в 94%

Компания «ММК-Индустриальный парк» подвела итоги уходящего года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на территории компании «ММК-Индустриальный парк» (входит в Группу ММК) состоялось выездное совещание топ-менеджеров Магнитогорского металлургического комбината во главе с генеральным директором Павлом Шиляевым. Делегация побывала на нескольких объектах площадки и подвела итоги работы в 2024 году.

Первым пунктом посещения делегацией Индустриального парка ММК стал цех, в котором трудится компания «ТрубоПластУрал». Она занимается производством пластиковой трубы диаметром от 25 до 450 мм, один из потребителей данной продукции – ПАО ММК. В следующем году «ТрубоПластУрал» намерен открыть производство продукции со свето- и термостабилизацией, уникальной для Южного Урала. Такие трубы можно будет использовать для поливочных систем.

Далее топ-менеджеры ММК оценили масштабы строительства цеха стальных валков, объектов электроснабжения и комплекса водоподготовки.

«Благодаря поддержке ПАО ММК успешно реализуется проект по строительству цеха стальных валков, первая очередь которого будет запущена ко Дню металлурга 2025 года, а также введена в эксплуатацию автоматизированная система распознавания номера вагона и наличия груза в приемо-сдаточном парке «Г», – подчеркнул директор ООО «Индустриальный парк» Руслан Ахметзянов.

Высоким гостям продемонстрировали новую дробеструйную установку компании «М-Сталь» для доработки листа ПАО ММК. Резидент производит листы-заготовки и детали для кораблестроения и машиностроения.

Представители компании «МеталлЭнерго» поделились новыми производственными планами.

Индустриальный парк завершает календарный год с большой долей коммерциализации – 94%, 3 компании вошли в состав резидентов площадки. В 2025-м продолжится программа по санации территории, реконструкции зданий, автомобильных дорог и энергетических сетей. На территории парка создаются новые рабочие места, а продукция резидентов успешно реализуется, в том числе, и на градообразующем предприятии Магнитогорска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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