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Среда, 18 декабря 2024, 19:09 мск

Новости Челябинск

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Южный Урал стал лидером по росту цен на «новогодние» продукты

Стоимость новогоднего стола для россиян превысила 5,5 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за год новогодний стол в России подорожал на 11%, составив в среднем почти 5,7 тысячи рублей. К такому выводу пришли специалисты компании «Эвотор», проанализировав несетевую розницу.

Авторы исследования включили в список основные продукты для подготовки популярных «новогодних» блюд и закусок, а также традиционные для праздничного стола фрукты: мандарины, бананы, яблоки (по 1 килограмму), картофель (1,5 килограмма), свекла (0,5 килограмма), маринованные огурцы (300 граммов), зеленый горошек (1 банка), яйца (1 десяток), сельдь, шпроты, свиные ножки, куриное филе, крабовые палочки, сырокопченая колбаса – в объемах, необходимых для застолья. Из напитков в корзину вошли газировка (1 литр), по бутылке шампанского или игристого вина, водки и красного вина. К этому добавили сыр, майонез, хрен, буханку ржаного хлеба, батон, торт и шоколадные конфеты.

«Средняя сумма расходов на покупку продуктов для празднования Нового года составляет 5666 рублей, что на 11% выше прошлого года, – цитирует исследование РИА «Новости». – В Москве средняя цена такой «новогодней продуктовой корзины» составила 7674 рубля (+26% к прошлому году), а в Санкт-Петербурге – 6394 рубля (+14%)... Челябинской области – 6031 рубль (+39%)".

При этом именно на Южном Урале стоимость новогоднего стола выросла сильнее всего. Интересно, что даже в Свердловской области праздничные посиделки обойдутся дешевле, чем у соседей-челябинцев – в 6 тысяч рублей.

Помимо жителей двух столиц, больше южноуральцев на новогодний стол придется раскошелиться обитателям регионов с традиционно высокими ценами. Так, на Сахалине эта сумма может составить 7,6 тысячи рублей, в Якутии – 7,5 тысячи рублей, в Хабаровском крае – 6,4 тысячи рублей. Даже сибиряки потратят меньше: в Иркутской области средние расходы оцениваются в 5,9 тысячи рублей, в Красноярском крае и Новосибирской области – в 5,8 тысячи рублей, а в зажиточном Татарстане – 5,7 тысячи рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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