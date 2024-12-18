После демарша сотрудников «скорой» водители экипажей в Челябинской области получат надбавку раньше обещанного

Водители скорой помощи Челябинской области получат ежемесячную надбавку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее планировалось, что водители скорой медицинской помощи подведомственных учреждений Южного Урала начнут получать ежемесячную надбавку с 2025 года. Однако сегодня, 18 декабря, в министерстве здравоохранения региона сообщили, что дополнительные 7 тысяч рублей водители получат уже за декабрь 2024 года.

«Все понимают, в том числе медицинские работники, что водитель несет огромную ответственность, не меньше врача, в части скорости оказания медпомощи, – заявила глава ведомства Татьяна Колчинская. – Он должен в максимально короткое время доехать до пациента. Зачастую с маячками, контролируя ситуацию на дороге. Также водители скорой помощи могут стать объектом нападений и агрессии. На сегодняшний день имеется отток кадров в другие сферы не только из-за таких экстремальных условий, но и в связи с неконкурентными зарплатами».

Напомним, в начале этой недели регион всколыхнула новость о массовом увольнении водителей «скорых» в Чебаркуле. 16 декабря 8 из 14 сотрудников подали заявления об уходе. Причинами этого в социальных сетях назвали «наплевательское отношение администрации и руководства к нелегкому труду» и «мизерную заработную плату». По словам чебаркульцев, у водителей, работающих по 12 часов в сутки, она еле дотягивает до 25 тысяч рублей.

После демарша сотрудников скорой медицинской помощи в Чебаркуль выехал заместитель министра здравоохранения области Евгений Ванин. Вчера, 17 декабря, он встретился с водителями «скорой». После этого в минздраве заявили, что сотрудники отозвали свои заявления об увольнении. Сами водители в соцсетях заявили, что пока решили взять тайм-аут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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