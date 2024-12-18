Южноуралец отдал все свои деньги за «испорченный» сайт секс-услуг

Житель Южноуральска перевел вымогателям деньги после посещения сайта с предоставлением интим-услуг.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурной части местной полиции 20-летний мужчина рассказал, что интересовался размещенной на интернет-ресурсе информацией, после чего на его мобильный номер стали поступать звонки с угрозами.

«Незнакомцы сообщили, что своими действиями южноуралец причинил сайту серьезный вред, который необходимо возместить. Злоумышленники потребовали перевести им 30 тысяч рублей, в противном случае ему пообещали неприятные последствия. Мужчина сообщил, что у него нет такой суммы, есть только 15 тысяч. Незнакомцы согласились на данную сумму и направили ему номер банковского счета, на который необходимо перевести деньги», – рассказали представители силового ведомства.

Опасаясь за свою безопасность и того, что окружающим станет известно о его интересе к приватным услугам, южноуралец перевел 15 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления и установление лиц, причастных к его совершению.

Челябинск, Виктор Елисеев

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