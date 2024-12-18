Цены на красную икру с России пошли вниз после рекордного взлета

В России начала дешеветь красная икра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», снижение цен началось с середины ноября, а после Нового года, с падением спроса, икра может подешеветь еще на 10%. Об этом заявил председатель Рыбного союза Александр Панин.

«Разговаривая с участниками рынка, мы понимаем, что икры в рынке много, спрос «подсел» на такой высокой цене, икры более чем достаточно, то есть дефицита не будет, икра останется и на посленовогодний период, и до Масленицы доживет. Да, я в числе тех экспертов, которые говорят, что после Нового года я ожидаю отскок еще вниз... процентов 10 я бы точно поставил, что икра отыграет», – заявил г-н Панин.

По словам эксперта, в прошлом году в России произвели более 25 тысяч тонн икры. Благодаря этому существенно нарастили ее экспорт – до 9 тысяч тонн. Но и оставшихся 16 тысяч тонн икры было слишком много для внутреннего рынка. Но даже при этом цены на нее выросли до 6-8 тысяч рублей за килограмм

В текущем году цены на деликатес пошли в рост из-за неудачной путины: если год назад рыбаки выловили 609 тысяч тонн лососевых, то в нынешнем – менее 240 тысяч тонн. По данным ВАРПЭ, это худший результат за последние 20 лет.

В результате к началу октября нынешнего года цены на красную икру выросли примерно на 25% (оценка Рыбного союза по Москве). А в дальнейшем рос продолжился. В итоге цена доходила до 13 тысяч рублей за килограмм. Но теперь можно говорить о смене тенденции.

«Спрос рождает предложение, и в итоге ее (цену – ред.) перегрели к середине ноября, и пошел откат уже... В крупнейшей нашей специализированной «сетке» по икре, цены уже колеблются от 9,5 тысячи до 11,5 тысячи в зависимости от вида... цены 13 тысяч уже нет точно», – цитирует РИА «Новости» Александра Панина.

Еще одной причиной ожидаемого снижения цен станет то, что если сейчас продается соленая икра, то после Нового года – уже солено-мороженая. А ее вкусовые характеристики немного ниже, как и ее цена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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