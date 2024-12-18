В Челябинской области рабочий погиб под трактором

Устанавливаются обстоятельства гибели рабочего на южноуральском предприятии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагедия произошла вчера, 17 декабря, на территории коммерческого предприятия в поселке Луговой Красноармейского района.

37-летний водитель трактора с бульдозерным оборудованием совершил наезд на рабочего. От полученных телесных повреждений 46-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, назначены судебные экспертизы, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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