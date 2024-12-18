На северо-западе Челябинска из-за аварии отключили отопление

Несколько тысяч челябинцев остались без горячей воды и отопления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в Калининском районе города устраняется повреждение на теплотрассе Д-300.

Отопление и горячее водоснабжение отключено в 6 домах и детском саду по адресам:

ул. Чичерина, 36, 36а;

ул. 250-летия Челябинска, 28, 28а, 28б, 30, 30б.

«Работы проводят аварийные бригады АО «УСТЭК-Челябинск». Управление ЖКХ держит ситуацию на контроле и осуществляет общую координацию. К устранению привлечены три управляющие компании», – уточнили представители городских властей.

Завершить работы планируется до 19:00 сегодняшнего дня, после чего потребуется некоторое время на заполнение системы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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