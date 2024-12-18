Дюжина наркодилеров предстанет перед судом в Челябинске

В Челябинске 12 участников интернационального преступного сообщества предстанут перед судом за незаконное распространение наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 12 дилеров, пятеро из которых являются иностранцами. Они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, а также незаконном сбыте наркотических средств.

По версии следствия, инициаторами создания группировки были трое мигрантов. С 2022 по июль 2024 года ее участники распространяли наркотические средства на территории Челябинской, Свердловской, Тульской, Тверской, Московской и Ленинградской областей.

После задержания банды у наркодилеров изъяли более 10 килограммов героина, 12 килограммов метадона и мефедрона и свыше 1,3 килограмма опия и гашиша.

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 12,5 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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