«Трактор» терпит поражение в первом домашнем матче после паузы

Челябинский «Трактор» на домашней арене проигрывает минскому «Динамо» – 1:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гости настроились на сегодняшнюю игру явно лучше челябинцев.

В первом периоде минчане чаще доводили атаку до броска, чаще били в створ ворот. И они же открыли счет. На 10-й минуте встречи Никита Пышкайло, прошел по левому борту и с острого угла отправил шайбу в ворота Зака Фукале – 1:0.

Этот счет сохранялся до конца первой двадцатиминутки. Но на 20-й минуте сольный проход удался уже челябинцу Максиму Шабанову, который и сравнял счет – 1:1.

Начало второго игрового отрезка вновь принес хозяевам разочарование. Вадим Мороз уже на 22-й минуте матча опять выводит «Динамо» вперед – 2:1. И на сей раз «черно-белые» не смогли сравнять счет до конца периода. Единственное, что удалось челябинцам, – сравняться с минчанами по игровой статистике.

В третьем периоде южноуральцы продолжают безуспешные попытки сравнять счет. Гости отвечают редкими атаками и контратаками. И одна из них им удается. На 54-й минуте Вадим Щипачев делает длинный пас к синей линии хозяев, Вадим Мороз выходит один на один с голкипером и «Трактора» и не оставляет ему шансов – 3:1, «Динамо» уходит в отрыв.

На 57-й минуте матча Зак Фукале покидает ворота, уступая место шестому полевому игроку, и хозяева бросаются отыгрываться. Но ничего не получается у челябинцев. За 1 минуту 26 секунд наставник «черно-белых» Бенуа Гру берет тайм-аут. Еще пытаются южноуральцы пробить своего бывшего одноклубника Василия Демченко, но голкипер минчан не сдается.

Итог – 1:3, неожиданное поражение «Трактора».

Челябинск, Виктор Елисеев

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