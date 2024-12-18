«Металлург» стартует уверенной победой после перерыва в чемпионате

Магнитогорский «Металлург» дома уверенно обыгрывает «Автомобилист» из Екатеринбурга – 4:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решили основную задачу матча магнитогорцы во втором периоде.

В начале встречи команды не торопились открывать счет, и первая двадцатиминутка закончилась при нулях на табло. Во втором игровом отрезке хозяева начали претворять игровое преимущество в голы. На 21-й минуте Даниил Вовченко зарядил от синей линии по воротам «Автомобилиста», а находившийся на пятаке Александр Петунин вовремя подставил клюшку – 1:0.

На 28-й минуте гости слишком сосредоточились на попытках реализовать большинство и упустили бросок Андрея Козлова в свою зону. Нападающий «Магнитки» выиграл забег у одного из игроков соперника и вышел один на один с вратарем екатеринбуржцев – 2:0.

На 37-й минуте Никита Михайлис завершает быструю атаку магнитогорцев ударом в верхний угол ворот гостей – 3:0. А 45 секунд спустя Павел Акользин делает счет 4:0 в пользу «Магнитки».

К третьему периоду «Автомобилист» пытается собраться. И небезуспешно. На 45-й минуте встречи Стефан Да Коста, получив шайбу от Анатолия Голышева, отправляет ее в угол ворот «Металлурга» – 1:4.

На 56-й минуте пустеют ворота гостей, вместо вратаря выходит еще один полевой игрок. И уже на 57-й минуте Стефан Да Коста набрасывает на пятак, а Анатолий Голышев отправляет шайбу в ворота – 2:4.

Но на большее гостей не хватает – 4:2, уверенная победа «Магнитки».

Челябинск, Виктор Елисеев

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