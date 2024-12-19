19 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

19.12.2024, четверг

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)

10:00 – 17:00 Челябинск – Громкие чтения вслух «Любимые сказки Деда Мороза» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

11:00 Челябинск – Уличная акция «Читаем зимними вечерами» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

11:00 Челябинск – Новогодний фейерверк «Чудеса под Новый год» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

11:00 Челябинск – Часы самообразования для учащихся «Скорая английская помощь» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)

13:00 Челябинск – Встреча «Эфирные масла: применение и безопасность» в клубе «Золотая сотка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

13:00 Челябинск – Мастер-класс «Новогодняя игрушка» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе «Веселая петелька» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Давайте Гоголя читать» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Тематическая встреча «Сад-огород в удовольствие» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Финал конкурса «Сделано волшебниками», награждение финалистов (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

15:30 Челябинск – Встреча «Драматизация. Открытый подкаст: «Алые паруса» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

17:00 Челябинск – Открытый концерт «Негасимый свет» (ЧГИК, ул. Орджоникидзе, 36а, корпус 3, ауд. 3408)

17:00 Челябинск – Новогодний концерт Юрия Войтенко «В ритме Нового года» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

17:00 Челябинск – Мастер-класс по созданию новогодней игрушки «Чудо в наших руках» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85) (по записи)

18:00 Челябинск – Концерт «Зимние гуляния!» в рамках выставки работ студентов и преподавателей факультета изобразительного искусства «Радостный свет Рождества» (ЮУрГИИ, ул. Плеханова, 41)

18:00 Челябинск – Встреча с психологом, кандидатом педагогических наук Владимиром Бозаджиевым (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

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