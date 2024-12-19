На М-5 в Челябинской области легковушка вылетела навстречу двум фурам. Есть погибшие

ГАИ выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Златоусте.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла сегодня, 19 декабря, около 6:30 на 1736 километре автодороги «Москва-Челябинск» на территории Златоустовского городского округа.
По предварительным данным, 45-летний водитель, управляя автомобилем «КИА Рио», в условиях снегопада выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с двигавшимися во встречном направлении грузовыми автомобилями «ДАФ» и «МАН».
21-летняя пассажирка легковушки от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель «КИА» получил травмы.
Н️а время устранения последствий ДТП движение на данном участке дороги полностью перекрывалось.
Сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативной группы работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства аварии.
Челябинск, Виктор Елисеев
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