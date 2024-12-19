Заведующую детским садом в Челябинске оштрафовали за бегство воспитанников

В Челябинске руководство детского сада наказали за бегство двух воспитанников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, с жалобой на учреждение в надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска обратились родители одного из детей, посещающих детский сад №379.

В ходе проверки по обращению сотрудники прокуратуры выяснили, что в сентябре текущего года во время дневной прогулки двое 6-летних воспитанников одной из групп ушли с территории детского сада. Причиной стала невнимательность педагогов, сопровождавших детей.

Спустя непродолжительное время беглецов нашли недалеко от дошкольного учреждения и передали родителям.

«Таким образом, в учреждении не обеспечено соблюдение требований безопасности жизнедеятельности и здоровья несовершеннолетних», – пришли к выводу в надзорном ведомстве.

По результатам проверки в отношении заведующей детским садом возбуждено административное дело по факту нарушения предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций.

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Челябинск, Виктор Елисеев

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