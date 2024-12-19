Контрольно-счетная палата Челябинской области получила нового председателя

Южноуральский парламент утвердил нового главу контрольно-счетной палаты региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 19 декабря, Законодательное собрание Челябинской области приняло постановление о назначении министра финансов региона Андрея Пшеницына председателем контрольно-счетной палаты.

Напомним, с предложением назначить Андрея Пшеницына руководителем контрольно-счетной палаты Челябинской области выступил глава региона Алексей Текслер. Кандидатуру одобрил региональный парламент, после чего документы чиновника направили в квалификационную комиссию Счетной палаты РФ для получения заключения о его соответствии должности председателя КСП.

В федеральном ведомстве против претендента тоже возражать не стали. И областное заксобрание утвердило Пшеницына новым руководителем. В должность он вступит 10 января следующего года.

Родился Андрей Пшеницын в Челябинске в 1965 году. В 1989 году окончил Челябинский государственный университет по специальности «История», в 1997 году – по специальности «Финансы и кредит».

До 1995 года работал в коммерческих структурах, после в администрации Челябинской области – в 1999-2004 годах на должности заместителя и первого заместителя начальника главного финансового управления. В 2004 году был назначен первым заместителем министра финансов Челябинской области, а в 2010 году – министром финансов региона. Эту должность он и будет занимать до смены кресла.

Должность председателя контрольно-счетной палаты освободилась после того, как Алексей Лошкин покинул ее 21 октября. Уже на следующий день чиновник сделал стремительную карьеру в администрации Челябинска, получив сначала должность вице-мэра по правовым и имущественным вопросам и – буквально сразу же – статус временно исполняющего полномочия главы города. 19 ноября Челябинская городская дума избрала Лошкина главой города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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