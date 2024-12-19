Жительница Южного Урала повесила на престарелого отца кредит на четверть миллиона рублей

Полицейские задержали жительницу Троицка, укравшую более 260 тысяч рублей с карты отца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть полиции Троицка обратился 63-летний мужчина с заявлением о непонятной задолженности.

По словам южноуральца, на его телефон начали поступать сообщения о необходимости погасить кредит, который он никогда не брал.

В ходе расследования главной подозреваемой оказалась 20-летняя дочь троичанина.

На допросе девушка призналась, что, воспользовавшись доверием отца и имея доступ к его телефону, в приложении банка оформила на его имя кредитную карту с лимитом в 300 тысяч рублей. Затем девушка перевела с нее 265 тысяч рублей на свою карту и потратила эти деньги на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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