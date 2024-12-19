Принят бюджет Челябинской области на следующие три года. Власти готовы взять коммерческие кредиты почти на 27 миллиардов рублей

В Челябинской области принят бюджет на 2025-2027 годы.

Это решение приняло сегодня, 19 декабря, Законодательное собрание Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства финансов Челябинской области, окончательная редакция регионального бюджета на ближайшую трехлетку утверждена с учетом поправок, внесенных областным правительством. Корректировки актуализировали первоначальные параметры бюджета в связи с окончательным распределением федеральных средств, а также выделением дополнительных ресурсов на значимые для региона направления.

На 2025 год поправками предусмотрено увеличение объема федеральных поступлений на 27,1 миллиарда рублей. «Целевые трансферты направят на широкий перечень направлений, включающий развитие автомобильных дорог региона, разносторонние меры социальной поддержки южноуральцев, вложения в системы образования и здравоохранения, модернизацию коммунального хозяйства, поддержку культуры, спорта и туризма, вложения в инфраструктуру и экономическое развитие региона», – заявили представители минфина.

Кроме того, в окончательной редакции бюджета учли прогнозируемые остатки собственных средств области (8,9 миллиарда рублей), которые по факту складываются в текущем году в связи с перевыполнением плана по налоговым и неналоговым доходам.

Была скорректирована и расходная часть бюджета 2025 года.

Дополнительное финансирование предусмотрено на соцподдержку граждан в связи с проведением СВО, на мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на развитие физкультуры и спорта, капстроительство социальных объектов и вложения в бюджетные учреждения региона, на модернизацию агрокомплекса и создание кампусов, на покупку учебников и жилья детям, оставшимся без родителей, и другие значимые для региона направления.

Таким образом, общие параметры областного бюджета на 2025 год составят: по доходам – 307,05 миллиарда рублей, по расходам – 343,19 миллиарда рублей. Бюджетный дефицит в следующем году составит 36,14 миллиарда рублей.

Покрыть дефицит в региональном минфине рассчитывают за счет собственных средств областного бюджета в общей сумме 9,3 миллиарда рублей, включая остатки на 1 января 2025 года, а также за счет коммерческих заимствований в 26,8 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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