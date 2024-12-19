Ученые заявили, что пить по бокалу вина в день полезнее, чем не пить совсем

Ученые заявили, что пить по одному бокалу вина в день полезнее, чем по одному бокалу в месяц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», группа испанских ученых на базе Университета Барселоны проанализировала влияние средиземноморской диеты на здоровье пожилых людей с высоким риском сердечных заболеваний.

И пришли к выводу, что определенный объем вина в неделю в сочетании со здоровым питанием может быть столь же полезен для здоровья сердца, как статины, корректирующие уровень холестерина.

По данным исследования, основанного на измерении выделяемой винной кислоты и опубликованного в журнале European Heart Journal, у тех, кто выпивает от трех до 12 бокалов вина в месяц, риск сердечных заболеваний снижается на 38% по отношению к тем, кто совсем не пьет.

А у тех, кто употреблял от 12 до 35 бокалов в месяц, зафиксировано снижение риска на 50% по отношению к трезвенникам.

Но употребление большего количества алкоголя резко увеличивает вред для сердца.

«Еще один ключевой вопрос заключается в том, в каком возрасте умеренное потребление вина можно считать «приемлемым», –отмечают авторы исследования. – Недавние эксперименты показали, что защитный эффект потребления вина наблюдается, начиная с 35-40 лет».

Ученые так же подчеркивают, что «умеренное потребление для женщин всегда должно составлять половину от потребления для мужчин». И в любом случае вино следует пить только во время еды.

Скептики отмечают: в исследовании принимали участие люди, которые придерживаются полезной для сердца диеты. Возможно, польза от бокала вина есть только тогда, когда его пьют вместе со средиземноморской едой.

Москва, Игорь Юров

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