Ученые предложили «вырастить» города на Марсе на человеческой крови

Ученые допускают использование «кровавого цемента» при строительстве городов на марсе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для создания строительного материала при колонизации Марса можно использовать человеческие слезы, кровь и пот. К такому выводу пришла группа ученых, исследование которых опубликовано в журнале Acta Astronautica.

«Колонизация Марса – это долгосрочная миссия, требующая самодостаточных и безопасных мест обитания, а также тщательного планирования, – отмечают в своей статье Омир Каримзаде Сурешджани, Али Массуми и Голамреза Нури. – Импорт конструкций, таких как надувные сооружения, с Земли будет слишком затратным, поэтому использование местных ресурсов и строительство на месте станут наиболее целесообразными подходами к подготовке необходимых зданий».

Ученые отметили, что, согласно данным космических экспедиций, марсианский грунт в достаточной степени подходит по химическому составу для создания прочного бетона. Правда, серьезной проблемой является отсутствие на планете воды. Но выход можно найти, обратившись к строительным технологиям, использовавшимся несколько тысячелетий назад.

«Древние римляне использовали органические добавки, в том числе кровь животных, в основном для повышения прочности и удобоукладываемости строительного раствора. Однако можно создать высокопрочный бетон, используя кровь в качестве основного компонента. Хотя это немного странно», – отмечают авторы исследования.

После прибытия первых марсианских жителей и их размещения в первичных сооружениях, которые могут включать в себя надувные конструкции, из смеси их слез, крови и пота, а также марсианского реголита можно изготовить бетон, которому дали название «астрокрет». «Процесс производства прост. Агрегаты (марсианский реголит) связываются между собой при контакте с человеческим сывороточным альбумином (HAS) – белком, содержащимся в плазме крови», – рассуждают ученые.

В течение 72 недель один астронавт мог бы производить достаточное количество HAS для строительства небольшого жилища для другого члена экипажа. Кроме того, можно повысить прочность на сжатие, улучшить пластичность и снизить хрупкость материала, добавив карбамид (мочевину) – соединение, которое можно извлечь из пота, слез и мочи.

Этот безводный бетон можно использовать в 3D-принтерах, и он затвердевает в атмосфере Марса, говорится в исследовании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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