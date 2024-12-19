Цены на какао продолжают бить рекорды

Цены на какао на мировом рынке бьют очередные рекорды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фьючерсы на какао продолжают расти, преодолев отметку в 12 тысяч 500 американских долларов за тонну. По данным агрегатора макроэкономических данных Trading Economics, вчера, 18 декабря, цена почти добралась до 12 тысяч 700 долларов, побив предыдущий рекорд в 12 тысяч 220 долларов, установленный 15 апреля текущего года.

Причина – в опасениях, что засушливая погода в этом сезоне в Западной Африке может привести к четвертому подряд дефициту поставок. «По словам дилеров, несмотря на то, что погодные условия в Западной Африке улучшились по сравнению с прошлым сезоном, ситуация остается напряженной из-за сохраняющейся нехватки на рынке. Фермеры в Кот-д'Ивуаре, крупнейшем производителе какао, недавно заявили, что отсутствие достаточного количества осадков и жара могут негативно сказаться на выращивании основной культуры, которая созревает с октября по март. По данным Международной организации по какао (ICCO), в 2023-2024 маркетинговом году мировой рынок какао столкнулся с крупнейшим дефицитом за более чем 60 лет из-за значительных неурожаев в Кот-д'Ивуаре и Гане, крупнейших мировых производителях какао», – отмечают в агрегаторе.

Ожидается, что и в следующем году цены на какао останутся на исторически высоком уровне из-за проблем с поставками, усугубляемых изменением климата, поскольку спрос превышает предложение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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