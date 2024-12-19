На двух оживленных перекрестках в Ленинском районе Челябинска выключат светофоры

В пятницу светофоры на улице Новороссийской в Челябинске отключат на несколько часов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, отключение светофорных объектов планируется завтра, 20 декабря, с 9:00 до 12:00.

Будут отключены светофоры на участках:

в районе остановки «Больница ЧТПЗ» по улице Новороссийской;

в районе остановки «Школа» по улице Новороссийской.

Горожан просят быть внимательными.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube