На двух оживленных перекрестках в Ленинском районе Челябинска выключат светофоры

В пятницу светофоры на улице Новороссийской в Челябинске отключат на несколько часов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, отключение светофорных объектов планируется завтра, 20 декабря, с 9:00 до 12:00.
Будут отключены светофоры на участках:
в районе остановки «Больница ЧТПЗ» по улице Новороссийской;
в районе остановки «Школа» по улице Новороссийской.
Горожан просят быть внимательными.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»