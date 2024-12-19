Первый вице-губернатор Челябинской области покидает пост

Южноуральский губернатор отправил в отставку своего ближайшего соратника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин уволен с занимаемой должности с 20 декабря текущего года.

Соответствующее поставление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на портале правовой информации.

В отставку чиновник, согласно постановлению, подал по собственной инициативе.

Виктор Мамин считался ближайшим соратником действующего губернатора. Они долгое время работали вместе в структурах «Норникеля» и Минэнерго России.

Родился будущий чиновник в 1982 году в Норильске. Получил в Норильском государственном индустриальном институте два высших образования: по специальностям «Экономика и управление на предприятии в металлургии» (год выпуска – 2004) и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (год выпуска – 2005).

Трудовую деятельность начал в 2004 году в ОАО «ГМК «Норильский никель». В 2008 году перешел на муниципальную службу, работал начальником управления делами, руководителем аппарата администрации Норильска. Но в следующем году вернулся в бизнес.

В 2009 – 2011 годах – заместитель генерального директора – руководитель Аппарата АО «ГМК Казахалтын» (Казахстан). В 2011 – 2013 годах – руководитель Аппарата Красноярской бизнес-единицы группы компаний «Полюс».

С 2013 года возглавлял Департамент корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК в министерстве энергетики России.

В 2018 году работал заместителем директора Департамента ПАО «Россети».

C 26 апреля 2019 г. назначен первым заместителем Губернатора Челябинской области.

О грядущей отставке Виктора Мамина стало известно в сентябре текущего года, когда он сразу после губернаторских выборов ушел в длительный отпуск.

Челябинск, Виктор Елисеев

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