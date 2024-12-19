Больше 150 нарушений ПДД за два дня. ГАИ ужесточает контроль за водителями автобусов

ГАИ Челябинской области заявило о росте ДТП с участием автобусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, с учетом участившихся дорожно-транспортных происшествий с автобусами приняты дополнительные меры по профилактике данных происшествий.

Усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями автобусов. В ходе рейда в Еткульском районе задержали водителя, нетрезвым севшего за руль рейсового автобуса.

ПАЗ, следовавший по маршруту №345 «Еманжелинск – Коелга», остановили утром в селе Коелга на улице Мира. В салоне в это время находились 4 пассажира.

Всего за 18-19 декабря сотрудники Госавтоинспекции выявили 156 нарушений со стороны водителей автобусов, в том числе эксплуатация транспорта с неисправными тахографами. За эти нарушения к административной ответственности привлечены предприятия-перевозчики.

Контроль за пассажирским транспортом будет продолжен, подчеркнули в ГАИ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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