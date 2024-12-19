Под Кыштымом автобус с детьми вылетел в кювет

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Кыштыме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла сегодня, 19 декабря, около 18:10 на 69-м километре автодороги «Миасс – Карабаш – Кыштым».

По предварительным данным, во время снегопада водитель автобуса «Хайгер», перевозивший из Миасса в Снежинск 25 детей в сопровождении двух взрослых, не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и перевернулся на бок.

В результате ДТП пострадали три пассажира, погибших нет.

В данный момент, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Детальная картина ДТП устанавливается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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