20 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

20.12.2024, пятница

10:00 Челябинск – 10 часов пройдет презентация чат-бота ФеДора, призванного помочь пользователям федеральных трасс на Южном Урале и Зауралье (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6-й этаж)

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 Челябинск – Тренинг «Организация работы по 115-ФЗ» (центр «Мой бизнес», ул. Российская 110 к1, 2-й этаж)

11:00 Челябинск – Новогодний фейерверк «Чудеса под Новый год» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

12:00 Челябинск – Тренинг «Регистрация товарного знака и патента: мифы и реальность» (центр «Мой бизнес», ул. Российская 110 к1, 2-й этаж)

12:00 Челябинск – Зимняя мастерская для младших школьников «Наконец-то Новый год!» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:00 Челябинск – Музыкальный вечер «На пороге Новый год» в клубе «Ретро» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Презентация социального проекта AR-экскурсии «Путешествие во времени» по улице Кирова (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

14:00 Челябинск – Поэтическое ассорти «Природа – муза вдохновенья» в клубе «Откровение» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)

14:30 Челябинск – «Поэтическая дуэль»: чтения, посвященные творчеству Владимира Маяковского и Сергея Есенина (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

15:00 Челябинск – Поэтический вечер «Ассорти» с челябинским поэтом Л.В. Львовым (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – «Новогодний квест» для детей от12 лет (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

17:30 Челябинск – К-поп квиз Christmas party (Центр межкультурных коммуникаций, ул. Цвиллинга, 61)

18:00 Челябинск – Лекция из цикла «Книги, которые изменили мир»: «О чем молчит Синяя птица?» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

19:00 Челябинск – Празднование 20-летия «Уральской молнии» (ЛД «Уральская молния», ул. Труда, 187а)

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