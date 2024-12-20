В Челябинской области в ДТП 11 детей погибли и почти 500 пострадали

В Госавтоинспекции рассказали о тревожной статистике по авариям с участием несовершеннолетних южноуральцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, за 11 месяцев 2024 года на территории региона зарегистрировано 466 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних до 16 лет, в которых 11 детей погибли и 499 получили травмы.

Госавтоинспекция Челябинской области совместно с министерством образования и науки региона с 20 декабря 2024 по 12 января 2025 года проводит профилактическую акцию «Зимние каникулы».

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в преддверии школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические беседы по безопасности дорожного движения с учащимися и их родителями, в том числе о соблюдении правил перевозки детей в автомобиле и использовании светоотражающих элементов в темное время суток.

«Большая работа предстоит по оценке снежных городков с учетом безопасности дорожного движения, ликвидации несанкционированных горок у проезжих частей, около дворовых проездов», – отметили представители ведомства.

Маршруты патрулирования нарядами ДПС будут приближены к местам массового пребывания детей, сотрудники ориентированы на разъяснительную и профилактическую работу с детьми и их родителями.

Особое внимание полицейские намерены уделять сопровождению организованных колонн автобусов с детьми в соответствии с требованиями.

Также в городах и районах будут проведены агитационные и пропагандистские мероприятия на тему безопасности дорожного движения с участием отрядов ЮИД – юных инспекторов движения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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