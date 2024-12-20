Магнитогорец заплатит 200 тысяч рублей пассажирке трамвая, сломавшей тазовые кости после падения в салоне

Южноуральскому автомобилисту придется выплатить компенсацию пожилой женщине, пострадавшей после того, как он въехал в трамвай.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Магнитогорска рассмотрел гражданское дело о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия.

В суде установлено, что в августе 2023 года 70-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с движущимся навстречу трамваем.

Из-за столкновения 81-летняя пассажирка трамвая, готовившаяся к выходу на остановке, упала. В результате падения она получила закрытые переломы тазовых костей, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести.

Автомобилиста лишили права управления транспортными средствами на полтора года. Кроме того, прокуратура выступила от имени пострадавшей пенсионерки с гражданским иском о компенсации морального ущерба. Рассмотрев его, суд взыскал с виновника 200 тысяч рублей.

Не согласившись с суммой компенсации, мужчина обжаловал решение суда. Но Челябинский областной суд оставил решение без изменения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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