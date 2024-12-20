Экс-глава южноуральского села предстанет перед судом за растрату

Бывшего руководителя сельской администрации в Челябинской области будут судить за коррупционные преступления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Агаповского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Буранного сельского поселения, обвиняемого в присвоении и растрате, а также превышении должностных полномочий.

По версии следствия в июне прошлого года чиновник, руководивший тогда Буранным, заключил с предпринимателем фиктивный договор на поставку строительных материалов для нужд администрации. Он сам подписал счет-фактуру о получении товаров и приказал подчиненным перевести бизнесмену 35 тысяч рублей за якобы поставленный товар.

После этого глава села получил от индивидуального предпринимателя ту же сумму обратно наличными и потратил по собственному усмотрению.

Кроме этого, в мае 2023 года село получило от администрации района средства на укрепление дамбы на реке Нижняя Солодянка. Но до наступления холодов контракт не заключили. А чтобы избежать критики и не возвращать выделенные средств в бюджет района, глава Буранного заключил с предпринимателем договор, подписал акты приемки фактически не выполненных работ и перевел в качестве оплаты 92 тысячи рублей.

При этом он договорился с бизнесменом, что работы тот выполнит весной-летом 2024 года. И их, действительно, произвели. Но уже после возбуждения уголовного дела.

В ходе расследования причиненный ущерб обвиняемым возмещен в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Агаповский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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