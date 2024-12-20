Главврач главной детской больницы Южного Урала покидает свой пост

Руководитель Челябинской областной детской клинической больницы перейдет на почетную, но маловлиятельную должность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об отставке Галины Киреевой с поста главного врача Челябинской областной детской клинической больницы сообщили сегодня, 20 декабря, в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

«В ближайшее время Галина Николаевна займет почетную должность Президента ЧОДКБ. Эта роль позволит ей сосредоточиться на стратегическом развитии больницы, передав оперативное руководство преемнику. Новый этап ее карьеры обещает стать не менее значимым для всей системы здравоохранения региона», – говорится в сообщении ведомства.

Впрочем, общеизвестно, что переход руководителя учреждения с должности главного врача на пост президента – это, пусть и почетная, но отставка, так как, при всех президентских регалиях, рычагов влияния на реальную работу клиники у новой должности нет.

Галина Киреева возглавляет ЧОДКБ с 2010 года. «За это время больница стала центром высокотехнологичной медицинской помощи для детей не только Челябинской области, но и соседних регионов. Среди ключевых достижений: внедрение новых технологий, успешно внедрены передовые методы эндоскопической хирургии, включая операции на головном и спинном мозге, системная работа в педиатрии», – отмечают в региональном минздраве.

Вместе с тем, г-жа Киреева стала и одним из главных действующих лиц в скандальной истории с попыткой строительства нового корпуса больницы на территории Челябинского городского бора.

Напомним, под это региональный парламент даже вывел из состава ООПТ участок городского леса. Строительство нового корпуса детской хирургии планировалось начать в 2021 году.

Но опасная для экологии затея чиновников встретила сопротивление со стороны горожан. Несколько лет продолжались судебные разбирательства. В итоге экоактивисты сумели отстоять свою правоту, и в 2021 году суд отменил спорное решение областного законодательного собрания.

В итоге строить новое отделение решили на территории Медгородка (как и предлагали изначально некоторые противники возведения комплекса на территории ООПТ). Начало строительства перенесли с 2021 на 2024 год. А его стоимость выросла более чем вдвое – с 4,5 до 9,5 миллиардов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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