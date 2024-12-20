В пригороде Челябинска иномарка врезалась в автобус. Есть пострадавшие

В Сосновском районе не смогли разъехаться «Солярис» и автобус.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла сегодня, 20 декабря, в поселке Западный Сосновского района.

В12:10 на нерегулируемом перекрестке водитель, управляя автомобилем «Хендэ Солярис», двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом «ГАЗ», следовавшим по главной дороге. В результате происшествия 2 пассажира автобуса и водитель иномарки получили травмы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Детальная картина ДТП устанавливается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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