На пост главы Коркинского округа претендуют три кандидата

До финала конкурса на пост главы одного из пригородов Челябинска допустили трех претендентов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкурсная комиссия признала победителями второго этапа конкурса исполняющего обязанности главы округа Александра Орла, советника главы города Ирину Тишину и начальника управления физкультуры, спорта и туризма Евгения Бакиева. Всего на участие в нем подавали документы семь человек.

Из них и выберут главу депутаты окружного собрания на заседании, запланированном на 24 декабря.

Напомним, кресло главы округа освободилось после того, как 30 октября Наталья Лощинина заявила о своей отставки. Причиной ухода послужили массовые беспорядки, произошедшие в Коркино на прошлой неделе после убийства женщины-таксистки, в котором обвинили представителей цыганской общины.

31 октября временно исполняющим обязанности главы стал Александр Орел. Он считается фаворитом нынешних выборов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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