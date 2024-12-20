Армия КНДР готова продавать в России хлеб, табак и соджу

Компания, принадлежащая армии Сереной Кореи, готовится к торговой экспансии в Россию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», северокорейская компания «Нэкоян Трейдинг Ко» (Naegohyang) подала в Роспатент заявку на регистрацию одноименного товарного знака. Информация об этом опубликована в базе федеральной службы.

Свой бренд представители КНДР намерены защитить по четырем классам Международной классификации товаров и услуг: кимчи, хлеб, табачные изделия и алкоголь кроме пива.

«В последнее время свои товарные знаки у нас зарегистрировало несколько северокорейских компаний, – цитирует «РБК Вино» российского востоковеда Андрея Ланькова. – Но Naegohyang производит еще и алкоголь, по-моему, раньше заявок от компаний в этой сфере не было. А так обычное дело: довольно известная в Северной Корее контора, вероятно, хочет выходить на российский рынок и регистрирует свой знак».

«Нэкоян Трейдинг Ко» принадлежит Корейской народной армии – вооруженным силам Корейской Народно-Демократической республики. Fox Business называет ее «одним из самых узнаваемых брендов Северной Кореи». Начинала компания с производства сигарет, но на сегодня выпускает широкий ассортимент продукции: продукты, электронику, средства гигиены и прочее. Из алкогольных напитков специализируется на производстве набирающего в последние годы популярность в России соджу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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