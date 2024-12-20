«Металлург» сохраняет землякам первое место на Востоке

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене не оставил шансов «Салавату Юлаеву» из Уфы – 4:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодняшняя встреча была важна не только ее непосредственным участникам, но и челябинскому «Трактору».

Челябинцы занимают первое место в таблице Восточной конференции КХЛ, но у них столько же очков, сколько и у «Салавата», при том, что уфимцы сыграли на два матча меньше. Так что даже ничья в основное время во встрече с «Магниткой» позволила бы «Салавату» сместить «Трактор» с первой строчки.

Но добиться этого, играя против «Металлурга», не так уж просто. Что и доказал Егор Коробкин, открыв счет в матче на 6-й минуте встречи с подачи Павла Акользина – 1:0.

Впрочем, уфимцы были настроены серьезно. И потому, когда Джош Ливо на 13-й минуте встречи, получив шайбу из-за ворот «Магнитки» от Михаила Науменкова, вколотил ее в верхний угол ворот хозяев, вряд ли кто-то удивился – 1:1.

Во втором периоде магнитогорцы решают расставить точки над i в южноуральском дерби. На 27-й минуте Денис Зернов мощным броском завершает молниеносную контратаку «Магнитки» – 2:1. А две минуты спустя Данила Юров увеличивает разрыв – 3:1.

Но все тот же Джош Ливо не дает магнитогорцам уйти на перерыв расслабленными, сокращая разрыв в счете за 1 секунду до серены – 2:3.

А вот третий игровой отрезок хозяева берут под свой полный контроль. Весь период гости пытаются сравнять счет. На 58-й минуте вратарь уфимцев покидает площадку, уступая место шестому полевому игроку. И в начале 59-й минуте встречи Данила Юров оформляет дубль – 4:2.

«Металлург» одерживает вторую победу подряд после возобновления игр в чемпионате, а «Трактор» благодаря этому сохраняет первое место в таблице Восточной конференции.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube