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Суббота, 21 декабря 2024, 04:16 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

21 – 23 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

21.12.2024, суббота

  • 10:00 Челябинск – Театрализованное представление «Новогоднее приключение Маши и Вити» (ДК «Сосновка», ул. Пионерская, 2а)

  • 11:00 Челябинск – Курс для детей и их родителей «Я учу башкирский» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 13:00 Челябинск – Новогодняя встреча для детей с кинологами «Собаки против Дракона» в клубе «Собачье сердце» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

  • 14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 14:00 Челябинск – Встреча в клубе юмора «Зеленый попугай» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 15:00 Челябинск – Мастер-класс по актерскому мастерству «Новогодняя импровизация» (Центральная библиотеки им. А. С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

  • 15:00 Челябинск – Новогодний концерт «Новогодний фейерверк» (Центральная библиотеки им. А. С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

  • 17:00 Челябинск – Новогодний ANIME QUIZ (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

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