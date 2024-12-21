21 – 23 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

21.12.2024, суббота
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10:00 Челябинск – Театрализованное представление «Новогоднее приключение Маши и Вити» (ДК «Сосновка», ул. Пионерская, 2а)
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11:00 Челябинск – Курс для детей и их родителей «Я учу башкирский» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Новогодняя встреча для детей с кинологами «Собаки против Дракона» в клубе «Собачье сердце» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе юмора «Зеленый попугай» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Мастер-класс по актерскому мастерству «Новогодняя импровизация» (Центральная библиотеки им. А. С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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15:00 Челябинск – Новогодний концерт «Новогодний фейерверк» (Центральная библиотеки им. А. С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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17:00 Челябинск – Новогодний ANIME QUIZ (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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