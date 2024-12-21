Горы Южного Урала заваливает снегом. Движение по дорогам затруднено

Госавтоинспекция предупредила об ухудшении погодных условий в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, в горно-заводской зоне региона идут осадки в виде снега.

На 1651 км автодороги М-5 «Урал» в сторону Челябинска движение затруднено. На место направлены дополнительные экипажи ДПС. Работает снегоуборочная техника.

Водителей призывают заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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