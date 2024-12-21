В Челябинской области работает больше сотни нелегальных елочных базаров

Полицейские Южного Урала продолжают проверки мест торговли хвойными деревьями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в регионе продолжается операция «Ель».

С начала ее проведения полицейские областного центра проверили более 370 елочных базаров. В ходе проверок выявлено 163 административных правонарушения, из них 112 – по статье 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии). В остальных случаях бизнесменов привлекли к ответственности за повреждение дорог и дорожных сооружений. Изъято более 70 единиц хвойных деревьев.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Ель» проходит в каждом городе и районе региона. Так, в Карабаше сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ГАЗ на котором 35-летний южноуралец перевозил древесину хвойной породы без необходимых документов. В отношении нарушителя составлен административный материал.

А в Копейске полицейские выявили 4 незаконных елочных базара, изъято 32 единицы продукции.

Мероприятия по выявлению и пресечению нарушений при реализации деревьев хвойных пород продолжаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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