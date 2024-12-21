В Челябинской области работает больше сотни нелегальных елочных базаров

Полицейские Южного Урала продолжают проверки мест торговли хвойными деревьями.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в регионе продолжается операция «Ель».
С начала ее проведения полицейские областного центра проверили более 370 елочных базаров. В ходе проверок выявлено 163 административных правонарушения, из них 112 – по статье 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии). В остальных случаях бизнесменов привлекли к ответственности за повреждение дорог и дорожных сооружений. Изъято более 70 единиц хвойных деревьев.
Оперативно-профилактическое мероприятие «Ель» проходит в каждом городе и районе региона. Так, в Карабаше сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ГАЗ на котором 35-летний южноуралец перевозил древесину хвойной породы без необходимых документов. В отношении нарушителя составлен административный материал.
А в Копейске полицейские выявили 4 незаконных елочных базара, изъято 32 единицы продукции.
Мероприятия по выявлению и пресечению нарушений при реализации деревьев хвойных пород продолжаются.
Челябинск, Виктор Елисеев
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