В Магнитогорске задержан высокопоставленный полицейский

Замначальника УМВД Магнитогорска задержали в рамках расследования уголовного дела.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пятницу, 20 декабря, в Магнитогорске задержали заместителя начальника УМВД, ответственного за работу с личным составом.

Высокопоставленного полицейского задержали, когда он выходил из подъезда дома, в котором живет. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

«Ему пытаются вменить то, что он уволил сотрудника, приехавшего на работу за рулем с запахом алкоголя, но не привлек его к административной ответственности», – цитирует 74.ру анонимный источник в правоохранительных органах.

В ГУ МВД по Челябинской области заявили о проведении мероприятий по проверке информации о возможной причастности одного из сотрудников городского полицейского управления к факту превышения должностных полномочий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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