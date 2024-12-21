«Трактор» с трудом обыгрывает одного из аутсайдеров Востока

Челябинский «Трактор» на домашней арене побеждает «Барыс» из Астаны -3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гости в сегодняшнем матче не были похожи на мальчиков для битья. Но челябинцам необходимо было реабилитироваться за поражение от минчан 18 декабря. Проигрыш еще одной, мягко говоря, не самой сильной команде в КХЛ болельщики бы не приняли.

И в первые минуты встречи казалось, что сделать это получится достаточно легко. Уже на 2-й минуте матча хозяева открывают счет: Александр Кадейкин сумел перехитрить защитника «Барыса» в борьбе за воротами казахстанского клуба и, развернувшись, отдал пас накатывавшему на пятак Максиму Шабанову – 1:0.

Но быстрая шайба только вдохновила астанинцев на атаки. В итоге в первом периоде гости перебросали хозяев. Правда, усилия хоккеистов «Барыса» заброшенной шайбой так и не увенчались.

Во второй двадцатиминутке игра выровнялась. Но теперь хоккейная фортуна оказалась на стороне гостей. В середине игрового отрезка Кирилл Панюков сравнивает счет. А на 39-й минуте встречи воспитанник «Трактора» Антон Бурдасов огорчает своих бывших одноклубников – 2:1, и на перерыв команды уходят уже при преимуществе «Барыса».

Ведет в счете казахстанский клуб и всю первую половину третьего периода. Но на 52-й минуте матча челябинцы расставляются в зоне «Барыса», после очередного удара шайба начинает метаться на пятачке, и подоспевший Дилан Сикура отправляет ее в открытый угол ворот. Голкипер астанинцев удара не видел...

А меньше, чем через, минуту теряют казахстанцы шайбу в своей зоне при попытке начать атаку, и Александр Кадейкин, получивший «пас» от соперника, выждав, уверенно отправляет игровой снаряд с центра площадки прямиком в ворота «Барыса» – 3:2, неожиданно трудная победа челябинского клуба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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