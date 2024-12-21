В центре Челябинска открыли бесплатный каток

В челябинском Сквере Искусств открыли бесплатный каток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, каток открыт в Сквере Искусств со стороны улицы Свободы.

«Для удобства посетителей установлена теплая раздевалка, которая работает с 9:00 до 21:00. В выходные дни время работы до 22:00, – рассказали в городской администрации. – Каток абсолютно бесплатный. Берите коньки и скорее на лед!"

Челябинск, Виктор Елисеев

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