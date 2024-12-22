В пригороде Челябинска на сутки отключат водоснабжение

Коркинский округ на сутки останется без воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в понедельник, 23 сентября, в Коркинском округе планируется проведение работ по переподключению участка главного ввода диаметром 700 миллиметров на водоводе Шершни – Коркино. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях врио главы округа Александр Орел.

Для выполнения работ необходимо полностью отключить всю систему водоснабжения территории. Продлятся они не менее суток.

В связи с этим с 6 часов 23 декабря до окончания работ запланировано отключение водоснабжения в Коркино, Дубровке и поселке Роза. Муниципальный водоканал должен обеспечить подвоз воды.

До 8:00 воду будут подавать на пониженном давлении. Также водоснабжение на пониженном давлении планируется организовать с 11:40 до 13:30 и с 19:00 до 20:30. В остальное время вода будет отключена полностью.

Жителей просят сделать необходимый запас воды.

Челябинск, Виктор Елисеев

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