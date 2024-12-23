Уральские металлурги наращивают объем покупок у российских производителей

ММК увеличил объем закупок импортозамещающего оборудования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», за 2024 год доля поставок оборудования от российских производителей выросла на ММК с 71% до 86%. Об этом представители компании сообщили на форуме «Промышленные закупки 2024» в Москве.

Ключевыми темами форума в этом году стали вызовы и эффективные решения в сфере закупок в условиях волатильности и непредсказуемости рынка, а также тренды автоматизации и импортозамещения. С тезисами по этим трекам от ММК выступили представители Управления категорийных закупок – старший менеджер группы по разработке и реализации категорийных стратегий по оборудованию, МТР и услугам Татьяна Буянкина и старший менеджер группы аналитики и сопровождения процессов материально-технического обеспечения Дмитрий Камнев.

Эксперты ММК, в частности, отметили, что уход с российского рынка европейских компаний привел не только к росту доли российских поставщиков, но и к увеличению числа китайских партнеров-производителей ММК. Последние сейчас закрывают 11% от общей потребности предприятия в оборудовании и вспомогательных материалах.

На организацию поставок различных материальных ресурсов были брошены силы сразу нескольких профильных служб ММК. Значительную часть номенклатуры, которая исторически поставлялась из-за границы, включая металлургическое оборудование удалось в кратчайшие сроки заместить российскими аналогами. В частности, отечественные производители разработали и предложили под нужды комбината – валковые подшипники, химические препараты для прокатного производства, полимерные краски.

Одновременно ММК при поддержке Фонда развития промышленности продолжает реализацию масштабных инвестиционных проектов, направленных на замещение импортных поставок машиностроительной продукции на рынках России и стран СНГ. Импортозамещающие производства открываются на территории Индустриального парка ММК.

Челябинск, Виктор Елисеев

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