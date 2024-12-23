Экономикой Челябинска займется экс-полицейский

Новый глава Челябинска продолжает расставлять своих людей на ключевые должности в мэрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Дмитрий Агеев, покинувший 20 декабря должность начальника главного контрольного управления Челябинской области, назначен заместителем главы Челябинска по экономическому развитию. Об этом мэр Алексей Лошкин объявил сегодня, 23 декабря.

Г-н Агеев окончил в 1999 году Российский государственный торгово-экономический университет по специальности – «внешнеэкономическая деятельность предприятия». В 2004 году окончил заочную аспирантуру Южно-Уральского государственного университета, получив ученую степень «кандидат экономических наук». В 2017 году прошел профессиональную переподготовку в ЮУрГУ по программе «Антикризисное управление и деятельность арбитражных управляющих».

Отметим, что по такой же программе и в том же вузе профессиональную переподготовку проходил и его нынешний шеф – Алексей Лошкин (только в 2012 году).

Достаточно схожа и карьера нового мэра и его заместителя. Дмитрий Агеев с 1999 по 2010 годы проходил службу в налоговых органах, органах налоговой полиции, а также органах внутренних дел по линии экономической безопасности – Алексей Лошкин с 1996 по 2011 годы работал в Главном управлении внутренних дел по Челябинской области.

С 2011 по 2014 годы Агеев руководил различными государственными и бюджетными учреждениями Челябинской области.

С августа 2014 года назначен на должность заместителя начальника главного контрольного управления Челябинской области (руководил управлением до декабря 2015 года Алексей Лошкин).

С июня 2016 года назначен на должность начальника Главного контрольного управления Челябинской области. 20 декабря текущего года ушел в отставку, чтобы перейти на работу в мэрию Челябинска.

Напомним, это уже третье назначение в руководстве города после того, как областной центр возглавил Алексей Лошкин. В ноябре вице-мэром по правовым и имущественным вопросам был назначен Александр Ермолаев, также бывший силовик (в 1990-1998 годах служил в органах внутренних дел, в 1998-2023 годах – работал в прокуратуре).

Также в ноябре заместителем главы Челябинска по строительству стал Владимир Шамне.

Челябинск, Виктор Елисеев

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