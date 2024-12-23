На северо-западе Челябинска маршрутка вылетела на тротуар

Маршрутка с пассажирами вылетела с дороги в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 23 декабря, в 09:30 около дома №44 по улице 40 лет Победы.

По предварительным данным, 31-летний водитель маршрутного такси №78 не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, выехал на тротуар и повредил один из элементов городского декора.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто из пассажиров и пешеходов не пострадал.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и взаимно вежливыми при управлении транспортными средствами, соблюдать скоростной режим, следить за сигналами светофора и дорожными знаками особенно при проезде перекрестков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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