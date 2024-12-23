Полиция в Челябинской области при проверке мигрантов вышла на подпольную молельную комнату

Во время полицейского рейда в Сосновском районе силовики обнаружили нелегальную молельню.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники регионального управления ФСБ России и областного полицейского главка при силовой поддержке ОМОН Росгвардии с участием представителей военного комиссариата провели в Сосновском районе фильтрационные мероприятия в местах концентрации и притяжения иностранцев.

В ходе рейдов проверено порядка 150 человек по информационно-справочным учетам МВД, а также на законность пребывания в стране и причастность к противоправной деятельности. Выявлено три приезжих, нарушивших условия миграционного учета. В ближайшее время они будут выдворены за пределы России. Представители военного комиссариата вручили 12 повесток для явки в военкоматы лицам, приобретшим российское гражданство и подлежащим постановке на воинский учет.

Кроме того, при проверке складских помещений силовики выявили в одном из подсобных помещений нелегально действующую молельную комнату. По данному факту решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по факту нарушения законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.

Мероприятия будут продолжены и находятся на постоянном контроле.

Челябинск, Виктор Елисеев

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