На северо-западе Челябинска частично закроют движение автомобилей

В Курчатовском районе Челябинска частично ограничат движение транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, причиной ограничений стали работы на сетях.

«В связи с проведением работ на инженерных сетях до 27 декабря ограничено движение транспорта по Комсомольскому проспекту в районе дома №69», – уточнили представители городских властей.

Проезд затруднен по крайней правой полосе по направлению к улице Солнечной.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube