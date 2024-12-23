На северо-западе Челябинска частично закроют движение автомобилей

В Курчатовском районе Челябинска частично ограничат движение транспорта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, причиной ограничений стали работы на сетях.
«В связи с проведением работ на инженерных сетях до 27 декабря ограничено движение транспорта по Комсомольскому проспекту в районе дома №69», – уточнили представители городских властей.
Проезд затруднен по крайней правой полосе по направлению к улице Солнечной.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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