22-летняя автомобилистка, сбившая в Челябинске велокурьера, отправится в колонию

В Челябинске суд пересмотрел приговор горожанке, виновной в гибели велокурьера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ранее Калининский районный суд Челябинска приговорил 22-летнюю местную жительницу к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, трагедия произошла 10 июля 2023 года. Молодая челябинка ехала в своем «Киа Рио» со скоростью около 105 километров в час, и вблизи дома №52 по улице 40-летия Победы, пролетев на красный сигнал светофора, сбила своего ровесника, велокурьера одной из компаний доставки. Молодой человек скончался на месте происшествия.

Сторона обвинения не согласилась с приговором. В апелляционном представлении государственный обвинитель просил суд назначить осужденной наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Эту позицию поддержали потерпевшие.

Суд апелляционной инстанции согласился с мнением прокурора, учел доводы стороны защиты о беременности челябинки, а также возмещении почти 2,5 млн рублей морального вреда и материального ущерба, и изменил судебное решение и направил автомобилистку для отбывания наказания в колонию-поселение на 1 год 6 месяцев, лишив права управления транспортными средствами на 2 года 10 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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