В России стали больше тратить на здоровье и красоту

Расходы россиян на медицинские услуги выросли на 20%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индустрия услуг в сфере красоты и здоровья в текущем году стала одним из главных бенефициаров роста потребления. Об этом свидетельствуют данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

«Россияне, особенно девушки, активно тратят «на себя». Тому способствует сформированный за прошедшие годы позитивный опыт пользования услугами и подъем бьюти-сектора в целом, поддерживаемый различными маркетинговыми программами, новыми продуктовыми предложениями от игроков рынка, популяризацией через селебрити и другие инструменты продвижения», – пишет телеграм-канал платформы.

Так, средний чек на услуги салонов красоты в январе-ноябре 2024 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%, до 1 тысячи 859 рублей. А число покупок увеличилось на 14%.

Парфюмерию и косметику в России стали покупать чаще на 9%. А средний чек здесь увеличился на 12%, составив 4 тысячи 585 рублей.

Платными медицинскими услугами россияне стали пользоваться в этом году на 25% чаще. В среднем цена одного визита выросла на 20%, до 4 тысяч 890 рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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