Магнитогорский «Металлург» впервые включил в свой состав хоккеиста из Хорватии

В «Магнитку» из СКА перешел нападающий Борна Рендулич.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Металлург», южноуральцы и хоккейный клуб СКА произвели обмен нападающими. В рамках сделки состав магнитогорской команды пополнил форвард Борна Рендулич. В обратном направлении проследовал Павел Акользин.

Борна Рендулич – хорватский хоккеист, выступающий на позиции крайнего нападающего. По ходу своей карьеры 32-летний форвард выступал за загребский «Медвешчак» (Хорватия, 2006-2007), «Эссят» (СМ-Лига, 2011-2012), ХПК (СМ-Лига, 2012-2014), «Колорадо Эвеланш (НХЛ, 2014-2016), «Лэйк Эри Монстерс» (АХЛ, 2014/15), «Сан Антонио Рэмпейдж» (АХЛ, 2015/16), «Ванкувер Кэнакс» (2017), «Ютика Кометс» (АХЛ, 2016/17), «Пеликанс» (Лига, Финляндия, 2017), «Витязь» (КХЛ, 2017-2019), «Адлер Мангейм» (2019/20, 2021-2023), «Эребру» (Швеция, 2020/21), ХК «Сочи» (2023), СКА (2023/24).

В истории «Металлурга» он станет первым игроком хорватского происхождения.

В КХЛ на счету 32-летнего форварда 174 матча и 89 (43+46) очков. В прошлом сезоне в активе Борны 67 игр и 42 (20+22) результативных балла.

Павел Акользин провел КХЛ 477 матчей и набрал 110 (63+41) очков. За 16 лет он успел поиграть за московский «Спартак» (2008/09), «Барыс» из Астаны (2009-2021) и «Магнитку» (с 2021 года). В текущем сезоне он провел 34 матча и, набрав 8 (5+3) очков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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