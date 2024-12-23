«Магнитка» уверенно контролирует игру против «Локомотива», но едва не упускает победу

Магнитогорский «Металлург» дома обыгрывает ярославский «Локомотив» – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», весь первый период магнитогорцы контролировали игру.

Статистика говорит сама за себя: на 36 бросков хозяев ярославцы сумели ответить лишь 11-ю. Южноуральцы произвели 20 ударов в створ ворот, гости – 6. Но счет в первые 20 минут встречи ни та, ни другая команда так и не открыла.

Зато уже на первой минуте второго периода болельщики увидели заброшенную шайбу. Никита Михайлис на скорости ушел за ворота, легко справился с защитником «Локомотива» и отправил шайбу Роману Канцерову, которому оставалось забросить ее в пустой угол ворот – 1:0.

Все оставшееся время игрового отрезка хозяева сохраняли игровое преимущество, и по итогам 40 минут игры статистика, казалось, говорила о подавляющем преимуществе «Металлурга»: счет бросков был уже 70:20, а ударов в створ ворот – 37:11. Но больше голов во втором периоде не было.

Зато на 48-й минуте ярославцы сравнивают счет благодаря блестящей игре Павла Коледова и Михаила Гуляева. И командам только и остается, что перевести игру в овертайм.

На 64-й минуте вновь показывает себя связка Михайлис – Канцеров. Никита Михайлис проходит по центру и бьет по воротам гостей, но на месте оказывается голкипер «Локомотива». Однако шайба отскакивает на клюшку Романа Канцерова – 2:1, тяжелая победа «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

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