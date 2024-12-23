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Понедельник, 23 декабря 2024, 20:40 мск

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Струков продал пятую часть «Южуралзолота»

Владелец ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константин Струков продал 22% акций ЮГК АО «ААА Управление Капиталом», входящему в группу Газпромбанка. Об этом сообщили в ЮГК. Новый собственник введет в совет директоров своего представителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после завершения сделки пакет акций, оставшийся у Струкова, составляет 67,85% от уставного капитала компании.

Деньги, полученные от продажи доли собираются направить на полное погашение долговых обязательств связанных сторон, поручителем по которым является ЮГК.

В свободном обращении остается 10,15% акций ЮГК.

Пласт, Ольга Арсентьева

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